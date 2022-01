Catania, i 15 giorni della verità: dal tribunale alle penalizzazioni, le ultime

Dall'asta per la cessione del club al mercato, fino alle penalizzazioni in arrivo per la squadra. Il club rossoazzurro dovrà affrontare due settimane intense sotto diversi punti di vista

Tre partite di campionato in otto giorni, la seduta in Tribunale, l’11 febbraio, per l’asta per la cessione del titolo sportivo, il mercato apertissimo, la penalizzazione in arrivo. Il Catania si prepara ad affrontare una quindicina di giorni senza un attimo di respiro". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sulla situazione societaria e sportiva del Catania, sempre al centro di un vortice burocratico ed economico non indifferente legato al fallimento del club.

Saranno tre le sfide che, sul campo, la formazione di Francesco Baldini dovrà affrontare in appena otto giorni. La prima sarà quella contro il Catanzaro al 'Massimino', seguita dalla trasferta ad Andria con la Fidelis e, domenica, quella di Torre del Greco. Tre punti cruciali per la stagione degli etnei, almeno sul campo.

Nel frattempo il mercato ha regalato a Baldini una pedina in più in difesa, con il passaggio di Lorenzin dalla Turris. Una nota certamente lieta per tecnico e tifosi, con questi ultimi che tuttavia continuano a discutere in maniera piuttosto animata sull'asta competitiva in programma per il prossimo 11 febbraio in Tribunale, al fine di assegnare il titolo sportivo.

"Tutto emergerà alla scadenza della presentazione delle documentazioni. Certo è che i tifosi sperano che il titolo in palio sia quello di Serie C, una presenza che la squadra dovrà garantire e garantirsi anche dopo il 15 febbraio, giorno in cui il Tribunale Nazionale Federale ha in calendario il provvedimento di penalizzazione per stipendi non pagati". Prosegue così il quotidiano, che pone l'accento anche sugli ulteriori quattro punti di penalizzazione che verrano inflitti alla squadra dopo i due già da tempo assegnatigli. L'intenzione - si legge - è ovviamente quella di mantenere la categoria per il prossimo anno, in un domino di incertezze che, per il momento, non permette a tifosi e club di poter volgere lo sguardo oltre i prossimi quindici giorni.