Catania, Grella: “Pelligra arrabbiato per fatti di Padova, aveva ospiti internazionali”

Catania-Padova si giocherà a porte chiuse. Il vicepresidente del club etneo: "Non abbiamo inoltrato alcun ricorso".

Mediagol ⚽️ 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 16:06)

"Pelligra era molto arrabbiato, aveva previsto tanti ospiti internazionali per questa finale di Coppa Italia che per lui rappresenta un motivo di vanto". Lo ha detto Vincenzo Grella, intervistato ai microfoni di "TeleColor". Si giocherà a porte chiuse la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma il 2 aprile allo stadio "Massimino", dopo gli incidenti avvenuti all'Euganeo di Padova nella gara di andata, conclusa sul 2-1 per i padroni di casa. La decisione è stata presa dal giudice sportivo, che ha inflitto inoltre un'ammenda di 10mila euro alla società etnea.

"Abbiamo discusso in un modo sano nei giorni successivi, inizialmente non eravamo sulla stessa linea ma poi dopo vari confronti con lui e Bresciano abbiamo proseguito verso la direzione di un’identità e dei valori che il club vuole portare avanti. Perché per costruire qualcosa dobbiamo anche credere nei nostri valori. Tanti tifosi del Catania non si rispecchiano nelle persone che hanno causato quei disordini a Padova, ci sono tante brave persone che rappresentano il vero volto di una grande città come Catania. Non abbiamo inoltrato alcun ricorso vedendo le carte, capendo la situazione e facendo leva sulla posizione del club che crede in certi valori come il rispetto per l’avversario, per le forze dell’ordine ed il rispetto delle regole".

"Sono stati due giorni davvero pesanti per me, ma sono contento della risposta, ho avuto tanti riscontri positivi da figure importanti del calcio italiano ricevendo molti complimenti per la decisione di non ricorrere, nonostante il grande dispiacere di non potere giocare in uno stadio pieno la finale di ritorno. Giocheremo a porte chiuse anche contro il Giugliano. Dalla mia scarsa conoscenza della legge, la responsabilità oggettiva è un po’ il cane che si morde la coda perché io vengo ritenuto responsabile di qualcosa in cui tecnicamente non sono responsabile. La responsabilità oggettiva oggi condiziona un eventuale ricorso", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.