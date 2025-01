Catania, Grella: “Aperte trattative per due terreni. Torre Del Grifo…”

IL CENTRO SPORTIVO E PELLIGRA

L'australiano ha parlato del possibile centro sportivo rossazzurro e dell'impegno economico del preseidente dei Siciliani: "Ho appena parlato con Pelligra, siamo stati in contatto in questi giorni, da parte sua rinnovo con l’impegno del presidente Pelligra a Catania. Sarà qua a breve e si avrà modo di sentire anche lui. Visto che sono qua e ci metto la faccio sono qui per parlare anche per conto di lui. Abbiamo letto dei commenti sulla parte finanziaria del club: abbiamo visto qualche preoccupazione per le perdite nei primi due anni, sono perdite che hanno due fasi. La prima dopo la vittoria della Serie D: c’è stato un budget concordato con il presidente che riguardava spese concordate. Non era sorpreso dalle perdite perché ne era consapevole. Un altro tema presente è quello che riguarda il centro sportivo: Il presidente ha aperto le trattative per due terreni e non esclude la possibilità di prendere Torre del Grifo. Non è detto che Pelligra non voglia prendere Torre del Grifo, ma capisco che lui voglia prendere altre direzioni. Stiamo valutando un campo a tempo breve per far allenare la prima squadra.", ha detto il ds.