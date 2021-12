Catania, Greco: “Che emozione il mio primo derby! Ecco il momento più bello”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Catania dopo la vittoria ottenuta contro il Palermo di Giacomo Filippi

"Era il mio primo derby tra i professionisti, è stata una bella emozione". Lo ha detto Jean Freddi Greco , intervistato ai microfoni de "La Sicilia". Il centrocampista del Catania , tra i protagonisti del derby di Sicilia , ha detto la sua sulla prestazione offerta dalla compagine etnea in occasione del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Una vittoria, quella conquistata dai rossazzurri ai danni del Palermo fra le mura amiche dello Stadio "Angelo Massimino", ottenuta grazie alla doppietta messa a segno dal solito Luca Moro .

"Il momento più bello? La festa sotto la curva. Ci siamo riuniti tutti per festeggiare col pubblico. Non capita tutti i giorni. Abbiamo continuato nello spogliatoio. Prima selfie nello stanzone, quindi abbiamo ripetuto noi i cori. Ci siamo trovati bene in gara, ma tutto ha origine dal primo allenamento settimanale. Siamo felici, il day after è ancora più bello. La sera ci siamo concessi una cena ma ora pensiamo al Messina, altro scontro a parte, da affrontare con le dovute precauzioni. Dal primo giorno sono entrato nel cuore della gente, sapevo che Catania fosse il posto ideale per crescere", le sue parole.