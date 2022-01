Catania, Greco: “Bari? Giocato con orgoglio, dimostrato di poter dominare chiunque”

Le parole di Jean Freddi Greco, centrocampista del Catania, all'indomani del pari maturato in trasferta contro il Bari

"È subentrato orgoglio di squadra e quello personale. Resta il rammarico per non aver vinto in Puglia. Ma abbiamo dimostrato di poter dominare chiunque. Siamo contenti della prestazione, ce la portiamo in testa preparando intanto il confronto con il Catanzaro. Giochiamo in casa e tenteremo di migliore mentalmente e tatticamente".