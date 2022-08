Catania, Giovinco si presenta: “Come facevo a dire di no? Dobbiamo imporci”

Tanta carica e altrettanto entusiasmo. Sono contentissimo di essere qui. Perché ho scelto la D dopo una carriera in C? Come si fa a dire no al Catania? E' stato presentato un progetto importante e quando mi hanno prospettato la possibilità di approdare in Sicilia non ho pensato a lungo. Sarà importantissimo avere i tifosi dalla nostra parte. Dobbiamo ricambiare questa attenzione costante con le prestazioni. Cercheremo di diventare una cosa sola. Noi e la gente di Catania. Se potessi sceglierei mi collocherei dietro la punta o dietro i due attaccanti. Ma lo deciderà il tecnico. Il feeling con Russotto? Lo conosco dai tempi di Carrara. [...]. Ci troviamo alla grande. Essere favoriti in Serie D è un peso o un vantaggio? Siamo il Catania e dobbiamo cercare di imporci rendendo al massimo in ogni partita. Non è un peso. Sapevo che arrivando qui avremmo affrontato una determinata e giusta pressione e dovremo gestirla".