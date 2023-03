Catania, Giovinco: “Facile scegliere la Serie C con un progetto vincente, meno la D”

Le dichiarazioni del fantasista etneo, promosso con il suo Catania in Serie C

Giuseppe Giovinco , attaccante del Catania , è stato tra i protagonisti della promozione degli etnei, vincitori del girone I di Serie D che ha permesso il passaggio in Serie C. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport commentando la scelta di sposare il progetto rossazzurro la scorsa estate

"Facile scegliere il Catania in C con un progetto vincente. Meno semplice accettare una D per ripartire e vincere a tutti i costi. Io aspetto cenni della società. Se mi sarà permesso di lavorare ancora qui a lungo lo farò. A 32 anni ho tanti sogni da realizzare, Catania fa parte del mio cammino personale".