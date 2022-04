Catania, game over a un passo: la Lega Pro pronta ad escludere il club dal campionato

Catania a un passo dall'esclusione dal campionato di Serie C, la Lega risponde negativamente alle richieste dei curatori fallimentari

Potrebbe chiudersi nel peggiore dei modi la stagione del Catania Calcio , dopo le delicate vicissitudini societarie delle ultime ore. L'imprenditore Benetto Mancini ha depositato solamente una parte della quota necessaria per proseguire il campionato di Serie C , rendendosi poi irreperibile alle autorità. Conseguenza di tale atto è che il Tribunale di Catania ha decretato decaduta la trattativa con lo stesso Mancini , seguita poi da un comunicato in cui i curatori fallimentari hanno chiesto alla Lega Pro la somma pecuniari necessaria a terminare la stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Sicilia", il massimo organo della Serie C ha risposto negativamente. La Lega, che ritiene che non ci siano le condizioni necessarie per proseguire, è pronta quindi a escludere il Catania dal girone C, con il conseguente stravolgimento della classifica.