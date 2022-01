Catania, futuro in bilico: Serie C da salvare e Sigi ancora in rosso. Le ultime

Il futuro del Calcio Catania è appeso ad un filo, con la Sigi che dovrà versare la somma necessaria per consentire il mantenimento del titolo sportivo e l'avvio della procedura d'asta per la vendità della società

"Ore decisive per il Calcio Catania: scade oggi la mini proroga stabilita tre giorni fa dal giudice fallimentare. Un'ulteriore «apertura», in sostanza, affinché la Sigi spa versi sul conto corrente della società etnea, già dichiarata fallita, la somma necessaria per avere concesso l'esercizio per due mesi o almeno per uno, il tempo necessario per avviare la procedura comparativa per la vendita del titolo sportivo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio la delicata situazione del Catania, con le difficoltà sempre maggiori legate al mantenimento del titolo sportivo.