Catania, furto in casa etnea: rubato lo stemma del club a Torre del Grifo

Clamoroso furto in casa Catania: rubato a Torre del Grifo lo storico stemma rossoblù in pietra lavica

Oltre al capitolo fallimento e l'attesa in città per comprendere con quale proprietà e da quale categoria ripartirà il Catania, l'ambiente etneo si trova scosso da un improvviso e clamoroso furto. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, dei ladri sono entrati al centro sportivo di Torre del Grifo, portandosi via lo storico stemma in pietra lavica presente nella struttura. Si attendono aggiornamenti...