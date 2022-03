Catania, fumata bianca: Mancini rileva il titolo sportivo. I dettagli

Fumata bianca in casa Catania. L'imprenditore laziale, Benedetto Mancini, sembrerebbe essersi aggiudicato il titolo sportivo del club rossazzurro, versando la somma di 500 mila euro e divenendo il nuovo proprietario del club rossazzurro

Mancini ha risposto presente: dopo due tentativi il Calcio Catania sembra ad un passo dall'avere il suo nuovo proprietario. La notizia non è ancora ufficiale, ma sembrerebbe che l'imprenditore laziale, Benedetto Mancini, abbia depositato i cinquecentomila euro richiesti per l’acquisizione del titolo sportivo del club etneo. Nella giornata di oggi, infatti, si è svolta l'asta online per l'acquisizione del ramo sportivo della società rossazzurra, con il club già fallito e ancora in regime d’esercizio provvisorio fino al 17 marzo. Alle 16.00 l’apertura delle buste e di seguito il comunicato ufficiale.