Catania, fideiussione ok ma ora il club va in tribunale: le ultime

Ieri il club ha dichiarato di aver versato la fideiussione di oltre 400 mila euro per aver superato il tetto ingaggi

"Catania, che sollievo. Fideiussione okay ma va in tribunale". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Catania. Nella serata di ieri, la Sigi avrebbe versato la somma richiesta dalla Federcalcio. Il club etneo, infatti, ha dovuto presentare la fidejussione accessoria, una sorta di sanzione per aver sforato il tetto ingaggi, versando circa cinquecentomila euro.