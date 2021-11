Catania, Ferraù: “Stiamo lavorando alla cessione. Stipendi? Pagati al più presto”

Le dichiarazioni del presidente della SIGI in merito alla situazione difficile che sta vivendo il Catania Calcio con i giocatori che non hanno ancora ricevuto il pagamento degli stipendi

Sulla possibile cessione : "Se si tratta di un fondo inglese con un core business legato all’energia? È una società di investimento estera che in effetti agisce nell’energetico che ha un progetto sulla carta ambizioso. I tempi purtroppo sono stati molto brevi ma il progetto è ambizioso. Domani vogliamo siglare un accordo di programma, definiamolo così, per il futuro, magari con un sacrificio e un esborso dei soci SIGI. Gli stipendi vanno pagati e onorati, a prescindere da tutto e dell’istanza. Contrariamente alla cordata Tacopina questa è un’unica società che ha un patrimonio importante, notevole. Quanto devono mettere? Non posso dare questo dato perché non lo abbiamo ancora: stiamo discutendo quanto dovremmo mettere anche noi. Quanto ci vuole per arrivare a zero? Circa 800 mila euro".

Sull'udienza prefallimentare della prossima settimana: “Tutto questo potrebbe non bastare? Ne siamo consapevoli e ne sono consapevoli anche loro. Sono consapevoli che mettere dei soldi oggi potrebbe significare anche perderli: SIGI si è fatta garante di questa situazione per rimborsare nelle possibilità nefaste di rimborsare l’investitore. È una chance che dobbiamo giocarci per salvare la squadra: a costo di buttare alle ortiche questi 300-400-500 mila euro che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Se la Procura può ritirare l’istanza per la presenza dell’investitore? Sì assolutamente: quello che faremo da qui a mercoledì è ridurre drasticamente i debiti che abbiamo con le forniture e con gli stipendi e dimostrare le garanzie di una continuità aziendale. La presenza di un investitore futuro dovrebbe garantire alle autorità giudiziarie una certa continuità aziendale per il futuro, tenuto conto che SIGI non ha aggravato la situazione debitoria pregressa. Non stiamo toccando Torre del Grifo in vista di un possibile rilancio per l’investitore”.