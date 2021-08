Catania, Ferraù: “La gente scappa perché la situazione debitoria è devastante”

Le parole del presidente della Sigi, l'avvocato Giovanni Ferraù, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della presentazione delle nuove maglie del Calcio Catania in compagnia del direttore dell'area sportiva del club etneo, Maurizio Pellegrino

⚽️

Quest'oggi presentazione delle nuove maglie e degli sponsor per il Calcio Catania.

A margine della cerimonia di rito ha preso parola l'avvocato Giovanni Ferraù tracciando il quadro generale della situazione in cui riversa il club etneo: "Dai maltesi è arrivata riposta non positiva – afferma l’avvocato -. Hanno chiesto una mera collaborazione esterna e non un ingresso in società. Verranno restituiti i soldi versati dai maltesi? E’ un problema societario, non di altri. Quali risorse per andare avanti? Quelle che Sigi ha sinora messo e che metterà a disposizione se non troveremo un investitore forte che entri subito nel club. La gente scappa perché la situazione debitoria è devastante. Ci sono ulteriori interlocuzioni, ma sino a quando non registreremo ingressi importanti Sigi si farà carico della prosecuzione della stagione, che – lo garantiamo – verrà portata a termine. Nuovi soci arriveranno nei prossimi giorni. Affronteremo le scadenze che si presenteranno, le cause che ci hanno impedito di onorare il termine del 2 agosto le abbiamo spiegate e sono note".

Successivamente è intervenuto anche il direttore dell'area sportiva del Calcio Catania, Maurizio Pellegrino, che ha fatto il punto sul calciomercato: "La risoluzione con Sarao è stata consensuale, non ci sono altre motivazioni. Abbiamo pensato a un giocatore tecnico con caratteristiche diverse, cerchiamo un elemento bravo quanto Sarao, magari un po’ più giovane. Stasera potremmo annunciare un ragazzo del 2000, nazionale croato, che verrà al posto di Sarao: è un’operazione molto conveniente sia per il valore del ragazzo sia per le condizioni economiche. Disputeremo un campionato competitivo in base alle nostre possibilità, onoreremo la maglia".

Chiosa finale di Pellegrino sugli obiettivi della società etnea: "Vorremmo migliorare il quinto posto dello scorso anno, stiamo lavorando per riuscirci. Vogliamo sviluppare un progetto tecnico attraverso i giovani e qualche plusvalenza: abbiamo l’esigenza di programmare, non è qualcosa che si esaurisce in un anno. Stiamo tenendo acceso il motore del club e questa è l’unica cosa che conta. Facciamo tutto il possibile per tenere in vita questa società. Le partenze? Silvestri ha manifestato seri problemi personali, a Welbeck è stato proposto un contratto biennale che teneva conto del valore del giocatore ma per due giorni è sparito e ce lo siamo ritrovato a Catanzaro, la partenza di Dall’Oglio è una scelta condivisa legata alle opzioni già disponibili a centrocampo”.