Catania, Ferraù: “Iscriveremo la squadra al campionato. Tacopina? Ecco come stanno le cose”

Quale futuro per il Calcio Catania?

“State tranquilli che il Catania non fallirà”. Lo ha detto il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù, come riportato dall’edizione odierna de “La Sicilia”. “E io ora le dico che la squadra rossazzurra sarà iscritta al campionato. Stiamo esaminando attentamente la situazione e contrariamente a quanto possa sostenere qualcuno, il Catania parteciperà al prossimo campionato. Abbiamo delle interlocuzioni in corso e non abbiamo chiuso le porte a nessuno. Se ci sono dei margini per la riapertura della trattativa con Joe Tacopina? Non lo escludo di certo. Quella che sta per cominciare sarà un’altra settimana intensa. Con Joe del resto non c’è stata mai alcuna rottura. Quel che posso ribadire è che il 28 giugno c’iscriveremo. Dai primi calcoli effettuati credo che servirà la stessa somma dello scorsa stagione”, sono state le sue parole.

Il 28 giugno non è di certo lontano: entro quella data, infatti, la Sigi dovrà iscrivere la squadra al prossimo campionato, versando la somma necessaria per evitare di restare fuori.