Catania, Ferraù crede nel miracolo: “Fino all’ultimo noi non molliamo”

Il futuro del Catania è appeso ad un filo, ma la raccolta fondi tra i tifosi va avanti

Il futuro del Catania è appeso ad un filo. Nei giorni scorsi, il club etneo ha chiesto alla città e ai tifosi un aiuto economico per iscrivere la squadra al nuovo campionato di Serie C . "A sei giorni dalla scadenza imposta dalla Lega qualcosa si sta muovendo. Ancora è troppo poco per sperare di raggiungere la cifra di 800 mila euro, ma la mobilitazione continua", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". "Abbiamo ricevuto attestati di stima anche da club calcistici del circondario - ha dichiarato l'avvocato Giovanni Ferraù , presidente della SIGI -. Fino all’ultimo istante speriamo di non mollare".

Nella giornata di ieri la curva Nord ha scelto di appoggiare l’iniziativa. "Non buttiamo la croce addosso alla Sigi. Che, sia chiaro, ha sbagliato quasi tutto. Oggi è il momento di fare la nostra parte, anche se non servirà a nulla. Noi la faremo. Come sempre". Intanto, la società siciliana continua ad essere in contatto con due gruppi che potrebbero subentrare e dare una mano alla proprietà qualora la squadra venisse iscritta al campionato. Si tratta di due professionisti etnei che si sarebbero attivati per versare cifre consistenti. Seguiranno aggiornamenti...