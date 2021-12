Catania, Ferraù assicura: “600mila euro? Metteremo assieme questa somma”

600 mila euro entro lunedì o il Catania sarà fuori: le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Sigi, l'avvocato Giovanni Ferraù

Il tribunale, dunque, ha nominato tre curatori: l'avvocato Giuseppe Basile e i dottori commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D’Arrigo, entrambi già consulenti tecnici d’ufficio. Ed è stato concesso l'esercizio provvisorio, ma in via prudenziale, fino al prossimo 2 gennaio. Entro quella data, andrà riscosso un credito di circa 600 mila euro; crediti che il Calcio Catania avanza dalla proprietà, da Sigi. Tale condizione, infatti, viene posta come imprescindibile per eventuali proroghe e per "il continuo delle attività sportive", che creano un "disavanzo mensile oscillante tra i 240 e i 300 mila euro".