Catania, Ferraù ammette: “Investitori? I nomi venuti fuori non sono reali”

Le parole dell'avvocato, Giovanni Ferraù, in merito alla situazione (in termini societari) che sta vivendo il Catania

"Investitori interessati al Catania? I nomi venuti fuori non sono reali. Sugli inglesi manteniamo ancora un pò di riserbo, mi è stato chiesto espressamente questo ma a giorni spero di sciogliere le riserve su questo riserbo. Giorno 16 ci stiamo mettendo tutti i mezzi per poter dimostrare alla Procura e al Tribunale che il Calcio Catania può e deve andare avanti e che Sigi farà la sua parte in ottica di rilancio anche con questo nuovo soggetto che potrebbe rappresentare un volano importante. La squadra? È motivo d’orgoglio - ha detto Ferraù da quanto raccolto da tuttocalciocatania.com - che siano scesi in campo undici leoni col mister in prima linea, ci possono dare soddisfazioni ancor più grandi".