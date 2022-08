Catania, Ferraro: “Soddisfatto malgrado l’eliminazione. Cerchiamo di avere pazienza”

“Questa è stata la nostra prima partita ufficiale. Cerchiamo di essere meno precipitosi e di avere più pazienza. Come prima partita sono contento, dispiace solo per il risultato. Con maggiore brillantezza riusciremo a fare meglio, quando fai gol poi viene fuori un’altra partita. Serve a volte una giocata del singolo che può fare la differenza là davanti negli ultimi trenta metri. Dovevamo giocare più in ampiezza, non sono mancati tanto gli inserimenti centrali senza palla, quanto il gioco sugli esterni. Gli under mi sono piaciuti molto, sono da Catania e possono dare un gran contributo”.