Catania, Ferraro: “Grande club. Torneremo tra i professionisti con impegno e voglia”

"Bisogna far si che il Catania ritorni nei professionisti con l’impegno e con la voglia. Catania è una città importante e dobbiamo pensare che siamo stati scelti per riportarli tra i professionisti. In base alla rosa che verrà allestita farò in modo che i calciatori vengano messi nella migliore condizione. Il modulo lo decideremo alla fine. Io mi adatto molto ai calciatori, più calciatori forti portiamo e più mi adatto. Noi siamo pronti per affrontare le problematiche e negli allenamenti e dobbiamo trasferire la mentalità della categoria. Catania è una città importante, dobbiamo pensare che è in D e tutte le squadre la domenica faranno la partita della vita. Vengo da un percorso di allenatore che ho fatto in questo tipo di categoria, mi sento pronto ad affrontare le problematiche della D. Dovremmo mettere in campo un grande spirito di adattamento. Dobbiamo sapere quello che andiamo a fare se no sbaglieremo già all’inizio. Dobbiamo vincere il campionato e i ragazzi lo devono sapere. Devono abituarsi agli stadi che andremo a trovare. I campionati sono lunghi e si vincono a maggio no a gennaio, ma sicuramente in settimana ci adatteremo agli stadi che andremo a trovare. Conosco le difficoltà con le varie squadre, dobbiamo saper conoscere gli avversari e preparare il match in settimana. La società crede in questo progetto, il vicepresidente Grella mi ha trasmesso una forte passione. Per me è una chance importante e farò di tutto per essere apprezzato".