Catania, fenomeno Luca Moro: “Dieci gol in dieci gare? Devo sfruttare la scia”

Il giovane attaccante del Catania ha realizzato ben dieci reti in altrettante gare giocate e adesso comanda la classifica cannonieri del girone C

"Francamente per chi fa il centravanti, come me, un pensierino ambizioso lo fa sempre. Ne parlavo prima della gara vinta col Monterosi con Russini che era in camera con me in ritiro. Dieci gol in dieci gare? Altri dieci entro fine dicembre. Non penso ai numeri, ma al modo per migliorare nell’interesse della squadra. Finché sarò a Catania non penserò ad altro. Devo sfruttare la scia. Voglio far bene in ogni gara e non mi sento arrivato. Baldini è un allenatore che rappresenta uno stimolo continuo per tutti. Ha lavorato nei vivai di Roma e Juve non a caso e per un giovane come me diventa una sentinella. Io, poi, mi riconosco un carattere che non ammette pause, c’è la voglia di migliorare. Che emozione avere la spinta del pubblico. La mia idea di calcio è sentire il coro del tifoso per emozionarsi e fare meglio".