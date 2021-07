Catania, etnei a caccia di conferme: si attende il rinnovo di Baldini. Le ultime

La prossima stagione del Catania deve ancora essere delineata, con Baldini pronto a firmare il suo rinnovo di contratto con la compagine rossoazzurra

Tale cammino, seppur breve, ha dato la possibilità a Baldini di potersi giocare le sue chance già a partire dall'inizio della pre season. Il ritiro della formazione etnea - che dovrebbe iniziare intorno al 20 di luglio in quel di Torre del Grifo - porrà le basi per la definizione accurata dell'organico e per delineare le scelte di calciomercato, complicato oltre che per le finanze a disposizione, anche per la perdita - per fine prestito o contratto - di gran parte degli effettivi della rosa. Un Catania che, nonostante tutto, è pronto a ricostruire e ripartire da Baldini, con la formalità di un rinnovo di contratto che dai prossimi giorni potrebbe già diventare una concreta realtà.