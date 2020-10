Catania, entro dieci giorni il club passerà nelle mani di Tacopina: la situazione e le sue parole

“Gli avvocati stanno discutendo e sono a buon punto, non ci sono per ora grosse novità ma l’accordo mi sembra vicino”.

Lo ha detto Joe Tacopina, come riportato da ‘La Sicilia’. “Sarà, molto presto, un Catania made in America. Ma con una percentuale, ancora da individuare, di matrice siciliana”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. La trattativa per la cessione del Catania dalla Sigi al noto avvocato e manager americano continua. “Entro dicembre dovremo tenere fede a una serie di pagamenti la cui cifra complessiva ammonta a un milione di euro. Costi che Tacopina vorrebbe riconoscere, risalendo ovviamente al motivo degli esborsi. Dobbiamo stare attenti al modo in cui effettuare i pagamenti nello spazio che occorrerà per il passaggio di consegne. Ma tutto verrà definito in maniera trasparente e chiara grazie al lavoro della Sigi”, ha spiegato l’avvocato Giovanni Ferraù che presiede il Consiglio di amministrazione.

Il dialogo tra le parti è serrato, con l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi in perenne contatto con Tacopina e con i legali siciliani dell’imprenditore, primo tra tutti l’avvocato Arena: “C’è la volontà di Tacopina di costruire un grande Catania, il nostro interesse, così come accadde al momento del salvataggio della matricola, è ottenere il meglio per la storia di una società che può e deve tornare in alto”, sono state le sue parole.

Tacopina ha tre opzioni d’acquisto, una riguarda il cento per cento delle azioni, le altre la maggioranza. “Ed è quasi certo che alcuni soci della Sigi rimarranno al fianco dell’ex patron di Bologna e Venezia. Proprio in queste ore, nel corso di riunioni che si susseguono, si sta definendo la lista di chi uscirà di scena. Tra coloro che dovrebbero restare, oltre a Nicolosi, ci sono l’amministratore unico Le Mura, i dirigenti La Ferlita, Magni, Salice”, conclude la Rosea.