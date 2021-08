Catania, ecco lo scoglio fideiussione: la richiesta della FIGC e la fiducia rossazzurra

La società etnea è fiduciosa per quel che riguarda la richiesta di fideiussione da parte della FIGC, con la Sigi che all'inizio della settimana entrante onorerà l'impegno con la Federcalcio

⚽️

"Lunedì la Sigi potrà onorare la fideiussione, esigenza della Figc per le società che superano il tetto degli ingaggi".

Così l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, che ancora un volta punta gli occhi in casa Catania e alle molteplici situazioni societarie che da mesi inguaiano il club. La richiesta economica della FIGC per le società che superano il tetto ingaggi imposto dalla stessa Federcalcio, sarà dunque colmata dalla franchigia etnea nella giornata di lunedì. Non di certo un imprevisto o sorpresa per la Sigi, che da diverse settimane ormai aveva segnato sul calendario tale importante data.

"Se le garanzie sulla fideiussione che sarà versata in tempo non saranno ritenute all’altezza delle richieste, allora si aprirebbero scenari apocalittici e la società rischierebbe davvero di sprofondare nel baratro. Ore convulse, grande tensione a Torre del Grifo, aspettando i responsi di domani, al massimo di martedì". Prosegue così il quotidiano, che mette sul tavolo la possibilità che il vuoto economico venga colmato in maniera ritenuta poco consona dalla FIGC, che a quel punto dovrebbe procedere con sanzioni più gravi nei confronti del club eteno.

"I dirigenti hanno continuato a dare – anche nella giornata di ieri - rassicurazioni al manager che dovrà occuparsi di mercato". In attesa che la fideiussione venga colmata, filtra spiccato ottimismo anche in tema mercato, con il direttore generale Pellegrino che è tornato a lavorare sul campo e ad osservare da vicino la squadra in quel di Torre del Grifo. Dovesse andare a buon fine la fideiussione, gli etnei saranno in grado di completare il mercato in entrata e in uscita, liberandosi anche di alcuni esuberi che alleggerirebbero non poco il tanto chiacchierato monte ingaggi.