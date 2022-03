Catania, è il giorno di Mancini: ecco il passaggio di consegne al nuovo patron

Nella giornata odierna Benedetto Mancini è atteso al rogito per il passaggio del club dalla curatela fallimentare

"Un fine settimana in cui si gioca sui tavoli di avvocati e commercialisti, quello che da oggi si appresta a vivere il Catania, «accompagnato» dai tifosi che sperano in una svolta". Così La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sul passaggio degli atti che, dalla curatela fallimentare, andranno a sancire l'acquisizione del Catania da parte del nuovo patron Benedetto Mancini. Al rogito Mancini acquisirà il ramo sportivo, per ottenere poi dalla Federcalcio il titolo del club che sarà l'ultimo passo per una nuova rinascita rossoazzurra prima che tutti i documenti transitino per la burocrazia. Da discutere anche la questione riguardante il logo storico del Catania, che i tifosi si augurano possa essere acquistato da Mancini, con un permesso che in un secondo momento potrebbe consentire al nuovo proprietario di cambiare la denominazione del club.

Adesso il Catania conta davvero di proseguire e ultimare la stagione, con la regular season che fino a fine aprile andrà avanti per gli etnei, fatto non così scontato fino ad alcune settimane fa. Adesso ci sarà una domenica di sosta forzata per la squadra di Baldini, che sarà costretta a saltare il match contro il Taranto a causa del focolaio covid all'interno della compagine pugliese.

"Il rush finale vedrà il Catania correre con l’etichetta di sorpresa o di squadra fastidiosa per tutti. Capace, cioè di compiere imprese come quella di Avellino, magari senza incappare in giornate nerissime come quella vissuta a Foggia", chiude il quotidiano.