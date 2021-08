Catania, è addio con Manuel Sarao: l’attaccante firma per il Gubbio

L'attaccante milanese ha rescisso consensualmente il proprio contratto con il club etneo e si è accasato al Gubbio

Il Catania ha deciso di rinunciare a Manuel Sarao. L'attaccante classe '89 è rimasto in rossazzurro per una sola stagione prima di rescindere in modo consensuale il proprio contratto con il club etneo. Intanto per il centravanti milanese si è fatto avanti il Gubbio che proprio nelle scorse ore ha chiuso l'operazione, come si evince dal comunicato ufficiale diramato dagli umbri.