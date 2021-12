Catania, domani ultimo termine per onorare altri pagamenti: le novità in casa etnea

Il Catania dovrà onorare altri pagamenti entro la giornata di domani, dopo aver anticipato di qualche giorno gli stipendi

"Da un derby all'altro, dopo il Palermo tocca al Messina , con in mezzo la scadenza di domani, entro la quale la società rossazzurra dovrà onorare altri pagamenti, dopo aver anticipato di qualche giorno gli stipendi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione in casa Catania .

Il team di Francesco Baldini si appresta ad affrontare l'ACR Messina di Capuano nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C. Simultaneamente, si avvicina il 21 dicembre, data in cui andrà in scena l'udienza al Tribunale fallimentare che "nei prossimi giorni riceverà le relazioni dei consulenti d'ufficio che hanno analizzato conti e bilancio del club", si legge sul Gds. La situazione resta critica, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore...