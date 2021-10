Catania, Di Marzio in tackle: “Un club serio caccerebbe Baldini all’istante”

L'ex tecnico di Catania e Palermo, nonché attualmente noto e stimato consulente di mercato su scala internazionale, Gianni Di Marzio, è entrato a gamba tesa dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico della compagine etnea, Francesco Baldini

A seguito del duro sfogo del tecnico della compagine etnea, Francesco Baldini , durante il post-partita della gara contro la Virtus Francavilla - prossimo avversario del Palermo durante la decima giornata del girone C di Serie C nel turno infrasettimanale - l'ex tecnico di Catania e Palermo , nonché attualmente noto e stimato consulente di mercato su scala internazionale, Gianni Di Marzio , ha espresso il suo pensiero nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Itasportpress.it.

"Baldini come Ponzio Pilato se n’è lavato le mani e ha passato la patata bollente alla società. Io ho una mia idea. Un allenatore non può attaccare così la propria società. Solitamente una società seria ti manda via all’istante". La squadra? La rosa non è stata costruita bene. Il Catania ha mantenuto la matricola a costo di andare incontro a questi problemi economici".