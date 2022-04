Catania, decaduta trattativa per la cessione a Mancini: la decisione del Tribunale

Questa mattina l'imprenditore romano era atteso in città, ma non si è presentato: la decisione del Tribunale

Come riportato da "La Sicilia", il Tribunale ha dichiarato decaduta la trattativa con l'imprenditore Benedetto Mancini per la cessione del ramo d'azienda del Calcio Catania, dichiarato fallito il 22 dicembre. Questa mattina l'imprenditore romano, ex patron del Latina, era atteso in città per le ore 11:00, ma non si è presentato. Mancini - inoltre - dopo aver versato 200 mila euro lo scorso 5 aprile (oltre alla caparra di 125 mila euro), era chiamato a versare entro oggi i 175 mila euro mancanti, richiesti dal bando pubblico. Ma il nulla di fatto. Seguiranno aggiornamenti...