Catania, corsa contro il tempo: la Sigi presenta l’offerta per acquistare il club. Tacopina…

La Sigi ha presentato ufficialmente l’offerta per l’acquisto del Calcio Catania.

A consegnare la domanda, presentata alle ore 11.27 di ieri, i legali della Sigi: l’avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda Giovanni Ferraù. “L’orario scelto per adempiere questo passaggio, che potrebbe essere quello decisivo per il passaggio di proprietà del club etneo, non è casuale, ma è stato scelto perché richiama la matricola federale: 11700”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Quella della Sigi potrebbe essere l’unica offerta pervenuta. La certezza si avrà solo nelle prossime ore, con l’apertura delle buste.

Chi ha deciso, alla fine, di non partecipare all’asta è l’ex presidente del Venezia, Joe Tacopina, accostato anche al Palermo nelle scorse settimane. “I tempi ristretti dalla pubblicazione del bando per la procedura competitiva e, soprattutto, i debiti del Calcio Catania, valutati intorno ai 54 milioni di euro, sono stati motivi più che sufficienti a farlo desistere, nonostante un iniziale interesse per le potenzialità della importante piazza siciliana”, si legge.

Si chiude così l’era Pulvirenti in quel di Catania. Contestualmente al termine fissato per la presentazione delle buste (alle ore 12 di ieri) anche l’amministratore unico della società rossazzurra, Gianluca Astorina, ha presentato le proprie dimissioni. “Salvo ulteriori colpi di scena, stamattina la cordata catanese rappresentata da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino rileverà virtualmente la proprietà del Catania, che sarà effettiva solo dopo la positiva valutazione del Piano industriale da parte dei giudici fallimentari e poi dovrà sottoscrivere l’atto notarile entro 5 giorni. Una vera e propria corsa contro il tempo per non mancare la scadenza del 5 agosto, termine perentorio per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C”, conclude il noto quotidiano.