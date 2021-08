Catania, conti pignorati e stipendi non pagati: ora si rischia il -2

Possibile partenza ad handicap per la squadra rossazzurra nel prossimo campionato di Serie C: la situazione

"Si preannuncia un altro campionato con partenza ad handicap per la squadra rossazzurra", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nella giornata di ieri, il Catania ha reso noto "di non aver potuto provvedere al pagamento di quanto previsto entro la scadenza federale odierna, a causa di un pignoramento subito per effetto di debiti pregressi; malgrado il lavoro già svolto e gli sforzi profusi, la risoluzione del problema non si otterrà in tempo".

Nel dettaglio, il club etneo non è riuscito a pagare circa 400.000 euro di stipendi ed altre spettanze federali. E adesso rischia il -2 in classifica. "Automatico in questo caso il deferimento e la penalizzazione, anche se la dirigenza etnea quasi sicuramente farà ricorso, richiamandosi alle cause di forza maggiore", si legge. Intanto, il Catania ha fatto sapere che è in dirittura d'arrivo la trattativa "con un imprenditore locale molto attivo e determinato, che con lungimiranza e passione mira a garantire un apporto per il riequilibrio economico-finanziario del Calcio Catania". Seguiranno aggiornamenti...