Catania, Claiton: “Mai vissuto momenti così. Futuro? Avanti fin quando possibile”

Dopo il ko contro l'AZ Picerno, il difensore del Catania, Claiton, si espresso sul futuro del club etneo, dopo che l'asta di assegnazione del titolo sportivo del club rossazzurro è andata deserta lo scorso 11 febbraio 2022

Dovrebbe essere il 28 febbraio il termine ultimo stabilito dal Tribunale di Catania, per l'assegnazione del titolo sportivo del club etneo. L'atto finale di una lunga agonia per i tifosi rossazzurri. Dopo l'esito negativo riscontrato lo scorso 11 febbraio, che ha visto deserta l'asta di vendita della società siciliana, il campo non restituisce esiti positivi, con la compagine siciliana sconfitta dall'AZ Picerno durante l'ultimo turno del campionato di Serie C. Il difensore del Catania, Claiton, come riportato da tuttocalciocatania.com, si è espresso nel corso del post-partita contro la squadra lucana.