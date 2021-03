Catania, ci pensa Tacopina: in attesa del closing, l’avvocato newyorkese anticipa 1 milione per gli stipendi

A Catania si attende il fantomatico closing per poter consegnare ufficialmente il club a Joe Tacopina. Serie C, Turris-Catania 1-0: gli etnei cadono a Torre del Greco e restano settimi. La classifica

L’avvocato americano, nel frattempo che si riesca a concretizzare tale atto, ha deciso di anticipare gli stipendi dei calciatori per un totale che si aggira intorno al milione di euro. Entro la fine di aprile dovrebbe completarsi il passaggio di consegne con l’ex Venezia che ha dei progetti importanti per rilanciare il club rossazzurro. Intanto la squadra è scesa in campo nel primo pomeriggio in quel di Torre del Greco nella sfida contro la Turris, a prevalere i padroni di casa per 1-0 grazie alla rete siglata nel primo tempo da Longo.