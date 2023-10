Catania, Chiricò dopo l’eurogol: “Io come Mascara? Lui ha segnato in Serie A…”

"Il mio gol come quello di Mascara? Lui però il gol da centrocampo lo ha fatto in Serie A... (ride, ndr), ma sono gol che ti porti dentro per tutta la vita". Così Cosimo Chiricò al termine della sfida contro la Casertana, andata in scena domenica 1 ottobre allo Stadio "Pinto". Una vittoria, quella conquistata dal Catania per 4-0 in occasione della sfida valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C, ottenuta grazie alle doppiette siglate dall'esperto attaccante esterno ex Padova e da Samuel Di Carmine.