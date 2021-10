Catania, c’è uno spiraglio: domani verranno pagati gli stipendi? Le ultime

Entro la giornata di domani il Catania dovrà versare 510 mila euro per evitare una nuova penalizzazione in classifica

"Lo spiraglio c’è. Domani verranno pagati gli stipendi". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Catania . Riuscirà la Sigi ad onorare il pagamento degli stipendi? Nella giornata di ieri, la società è tornata a riunirsi dopo un confronto con i tifosi. E si sarebbe aperto uno spiraglio che eviterebbe una seconda penalizzazione (di due punti fino ad un massimo di sei) dopo quella in arrivo per le spettanze di giugno saldate in ritardo.

"Insomma, si apre momentaneamente uno squarcio grazie, anche e non solo, all’intervento del socio di maggioranza, Gaetano Nicolosi, che ancora una volta si sta sobbarcando un sacrificio economico di non poco conto, visto che detiene il 45 per cento delle azioni", scrive la Rosea. Pertanto, gli uomini di Baldini sono partiti alla volta della Puglia - dove oggi è in programma la sfida contro la Virtus Francavilla - con la speranza che domani venga pagato tutto: 180 mila euro destinati a calciatori e staff, il resto (510 mila euro la cifra totale) per altre scadenze.