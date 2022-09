Catania, Carra e la campagna abbonamenti: “Superare record Palermo? E’ un obiettivo”

"Il merito è della proprietà, della dirigenza, che hanno impostato un lavoro solido in pochissimi giorni e, in egual misura, della città che ha risposto con un entusiasmo visibile a tutti". Lo ha detto Luca Carra, intervistato ai microfoni de "La Sicilia": oggetto di discussione, l'ottima risposta fornita dai tifosi etnei in sede di Campagna Abbonamenti (9651 le tessere acquistate fin qui). "Sono cifre che entrano nella storia. Record Palermo superabile? Obiettivo dettato da una rivalità legittima. Saremmo comunque soddisfatti a prescindere da chi si supera", le sue parole.