Catania, Bresciano: “Consigliai a Pelligra di comprare il club. Vogliamo creare…”

“Quando sono a Melbourne lavoro anche di notte per il Catania. La stessa cosa capita quando sono in Sicilia. Le dieci ore di fuso si fanno sentire, ma per me non sono un problema. I miei BlackBerry sono sempre accesi. In Australia ho conosciuto Rosario Pelligra, imprenditore edile. Voleva comprare un club in Italia e insieme a Vincenzo Grella, amico ed ex compagno di squadra, gli abbiamo consigliato di puntare sul Catania. Mi sento responsabile della scelta fatta con Rosario e Vincenzo. È bello condividere un sogno con i propri amici. Loro si occupano di campo, io lavoro su gestione e amministrazione. Siamo partiti da zero, abbiamo costruito un importante gruppo di lavoro. Vogliamo creare una base solida. Il Catania deve arrivare in alto e restarci. Ci proveremo fino in fondo”.