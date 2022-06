Catania, Bonaccorsi: “Gruppi di investitori tutti ben strutturati. Entro giugno…”

Così il Sindaco facente funzione, Roberto Bonaccorsi, dopo la chiusura del bando per il rilancio del calcio a Catania dopo il fallimento del 22 dicembre. Sono in totale cinque le documentazioni pervenute tramite Pec al protocollo generale del Comune di Catania: Luigi Ferlito per conto di Fabio Maestri; Gioacchino Amato per conto di Mmr Cinema; Dante Scibilia per conto di Pelligra Group Pty Ltd; Luca Giovannone per conto di Osmosi Spa; Antonello Mascali per conto di “imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli”.