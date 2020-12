Catania-Bisceglie, attimi di tensione a Lentini: Bucaro tenta di schiaffeggiare Sarao, poi è caos

Tre a zero. E’ questo il risultato finale maturato nella giornata di ieri a Lentini.

Una vittoria, quella conquistata dal Catania contro il Bisceglie in occasione della sfida valida per il recupero della decima giornata del campionato di Serie C – Girone C, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Sarao e Calapai, e nella ripresa da Biondi. Una gara dominata dai padroni di casa che, alla luce del terzo successo nelle ultime quattro gare, occupano al momento il quinto posto in classifica con diciannove punti.

Tuttavia, nel corso del match, si è verificato un episodio sgradevole. Nel dettaglio, al minuto 49, il tecnico del Bisceglie Giovanni Bucaro ha tentato di schiaffeggiare l’attaccante del Catania Manuel Sarao dopo essere stato espulso per proteste. Ma non solo; secondo quanto riportato da ‘Unica Sport’, al termine della partita si sarebbe verificato un violento alterco tra lo stesso coach palermitano e Gaetano Nicolosi: il socio della Sigi sarebbe stato oggetto di un’aggressione da parte di Bucaro.