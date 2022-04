Catania, Biagianti: “I tifosi non meritano tutto questo. Baldini? Sarà ricordato”

La sua esperienza in Sicilia, l'incerto futuro del club e non solo: le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista del Catania

"Ho un ricordo meraviglioso di Catania. Per la città non era un periodo facile perché giocavamo ogni gara in trasferta e i risultati non arrivavano, ma a livello personale ero emozionato e pensavo a crescere giorno dopo giorno". Lo ha detto Marco Biagianti , intervistato ai microfoni de "La Sicilia". Fra i temi trattati dall'ex centrocampista del Catania , che ha vestito la maglia rossazzurra dal 2007 al 2013 e dal 2016 al 2020, anche la sua lunga esperienza in Sicilia e la delicata situazione vissuta oggi dal club etneo.

CRISI CATANIA -"I tifosi non meritano questo momento delicato. Tutt’oggi sento il loro affetto. La gente continua a credere e sperare, mi auguro che venga rispettata perché mi fa male leggere cosa sta accadendo. Legame tifosi-squadra? I calciatori stanno onorando la maglia e i tifosi lo sanno. Meritano quanto stanno ricevendo e può solo caricarli ulteriormente. Come Lucarelli, anche Baldini non si è dimostrato soltanto un allenatore. Avrebbe potuto scegliere di andare altrove per paura di fare una figuraccia, ma non ha lasciato la nave. Quando dimostri di dare tutto per i colori, la gente di Catania ti ricorda per sempre. E sarà così anche con lui", ha concluso.