Catania, Baldini verso il derby di Sicilia: “Non vedo l’ora, la mia sul Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania in vista della sfida contro il Palermo, in programma il 12 dicembre

"Andremo a Latina per vincere, lo spirito che deve contraddistinguere il nostro lavoro è questo". Lo ha detto Francesco Baldini , intervistato ai microfoni de "La Sicilia". Diversi i temi trattati dal tecnico del Catania, reduce dalla vittoria conquistata contro il Potenza in campionato: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine etnea, al derby di Sicilia contro il Palermo , in programma domenica 12 dicembre allo Stadio "Angelo Massimino". Ma non solo...

"Palermo? Penso al derby sperando di affrontarlo dopo una grande prestazione a Latina. Se dovessimo arrivarci così vedremo lo stadio mezzo pieno o, spero, pieno zeppo. Dipende da noi. Ho fatto tanti derby e mi manca quello col Palermo. Non vedo l’ora di vivere quelle emozioni. Il Palermo è una grande squadra, stimolante da affrontare. Dall’Oglio, Luperini che ho allenato a Trapani, Silipo che con Greco e Cataldi è stato campione Under 17 a Roma. Una squadra completa", le sue parole.

"Abbiamo le potenzialità per divertirci e divertire il pubblico. Ropolo? Un soldato, ha meno spinta degli altri ma in fase difensiva è moto concentrato. E’ reduce da un infortunio. Crescerà. Rosaia? Da marzo ad oggi è colui che ha mostrato maggiori progressi. Se continua così potrebbe giocare anche in B. Lavora sempre per perfezionarsi. Moro? Ragazzo genuino, pulito, affamato di calcio. Abbiamo visto insieme i video delle sue gare correggendo i movimenti. Sipos? Sul piano lavorativo si è speso tanto per la squadra", ha concluso Baldini.