Catania, Baldini: “Taranto? Non meritavamo la sconfitta, perdere così è frustrante”

Le dichiarazioni del tecnico del Catania dopo la sconfitta rimediata dai suoi in casa del Taranto

Tanta amarezza in casa Catania, i rossoblù sono infatti usciti sconfitti dalla sfida disputata in quel di Taranto. Gli etnei hanno ceduto per 3-2 alla compagine pugliese, un gol arrivato nei minuti di recupero che li ha costretti alla debacle. Il tecnico rossazzurro, Francesco Baldini, ai microfoni di Eleven Sports, ha analizzato la gara dell'Erasmo Iacovone.