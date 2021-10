Catania, Baldini suona la carica: “Daremo tutto per battere la Juve Stabia”

Le parole del tecnico del Catania, Francesco Baldini, in vista della sfida contro la Juve Stabia

⚽️

Ancora poche ore e sarà Catania-Juve Stabia, match valido per l'ottava giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei, reduci dal successo di misura contro il Picerno, sono in cerca di conferme. Gli ospiti, che arrivano dallo 0-0 maturato contro il Palermo, puntano a ritrovare il successo. Una sfida analizzata in conferenza stampa dal tecnico rossazzurro, Francesco Baldini, direttamente da Torre del Grifo.

“La squadra ha lavorato bene, il risultato di Picerno ha tranquillizzato un pò i ragazzi ed era la cosa che ci serviva di più. Essere più tranquilli però non significa che deve calare la grinta, la cattiveria agonistica, la determinazione e predisposizione nel rubare la palla, non dobbiamo perdere queste componenti. I ragazzi avevano bisogno di un risultato positivo, è arrivato a Picerno. Abbiamo preparato bene questa partita, studiando con attenzione l’avversario. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e debolezza. Sono convinto che faremo una buona prestazione. Infermeria? Oggi Ceccarelli e Zanchi hanno sostenuto il primo allenamento con la squadra, quindi sono della partita ma non titolari. Claiton invece dopo la gara di Picerno ha avuto un affaticamento, niente di che, lo rivaluteremo domani mattina per vedere come sta e se è utilizzabile anche solo per qualche minuto. Recuperiamo Russini dalla squalifica, perdiamo Calapai, Albertini sta bene. Il resto sono tutti arruolabili. Sarà particolare ma la sfida è tra Catania e Juve Stabia, dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo per cercare di batterli“.

Baldini si è poi soffermato sui singoli: “Moro? Lo conoscevamo, io ho avuto la fortuna di fare settori giovanili importanti, quindi i giovani li conosco. Anche il Direttore Pellegrino è molto bravo nella visione di questi ragazzi. Lo abbiamo studiato nei minimi particolari, sapevamo quanto ci potesse dare anche se all’inizio ha fatto leggermente fatica. Poi negli allenamenti si è conquistato il posto. Sipos ha fatto due reti e dato il suo contributo, in due hanno siglato 6 gol, stiamo lavorando in maniera importante per farli rendere al meglio. Hanno margini di crescita entrambi. A Moro dico sempre di non accontentarsi. Ha fatto questi gol perchè ha una disponibilità in non possesso importante, va a pressare tutti, si mette completamente a disposizione della squadra. Se un giorno smettesse di fare questo i gol diminuirebbero. Lui in coppia con Sipos? E’ una soluzione. Su queste soluzioni e suoi movimenti dei due attaccanti bisogna avere tempo per lavorare, adesso ci siamo concentrati su tante altre cose ma la soluzione è nelle corde di questa squadra”