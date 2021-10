Catania, Baldini: “Sono fiducioso, la squadra risponde bene. Pronti a lottare”

Le parole del tecnico degli etnei alla vigilia della sfida contro il Monterosi Tuscia

Il Catania sta vivendo mesi complicati, con la società che sta barcollando e le prestazioni sul campo rispecchiano le difficoltà al di fuori del rettangolo verde. Nonostante questo i messaggi dei protagonisti continuano a essere incoraggianti con il tecnico degli etnei Francesco Baldini che è intervenuto nella giornata odierna in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monterosi Tuscia .

"Ci andremo a giocare la partita come sempre, io sono molto fiducioso. Cambierò qualcosa rispetto alla partita di mercoledì, è inevitabile, anche perché abbiamo diversi indisponibili e nella rifinitura abbiamo perso anche Ropolo per una contrattura. La messa in mora? Il mio pensiero rimane quello della scorsa settimana, ora pensiamo solo al Monterosi. Se la squadra fosse stata fragile mentalmente, avremmo già mollato tempo fa, invece c'è feeling con la città e i tifosi sono il nostro motore".