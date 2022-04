Catania, Baldini: “Sogno stadio stracolmo come contro il Palermo. No a distrazioni”

Le parole del tecnico del Catania, Francesco Baldini, in vista della sfida di domenica contro il Latina

“Aspetto i tifosi al ‘Massimino’ per rinnovare il patto di straordinaria intesa. Non ci faremo distrarre dall’extra campo, vogliamo arrivare in fondo alla stagione. Sogno uno stadio stracolmo come in occasione del derby col Palermo. Abbiamo non so quale percentuale di vivere qualcosa d’importante e mi concentro per arrivare al traguardo. Ho la certezza che i ragazzi daranno il massimo”.