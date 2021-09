Catania, Baldini: “Serve attenzione. Bari? Nessuno in serie C è imbattibile”

Le parole del tecnico degli etnei in vista della probante sfida di domani contro il Bari

Il club siciliano domani se la vedrà con il Bari, in un match che si prospetta proibitivo contro una delle squadre più complete del girone, fortemente candidata alla promozione finale. Il tecnico del CataniaFrancesco Baldini ha parlato nella giornata odierna analizzando la sfida che i suoi ragazzi affronteranno domani: "Avremo Claiton fuori, Sipos, Russini e Calapai in dubbio. Dobbiamo essere più cinici e concedere meno possibile ai nostri avversari. Col Bari dobbiamo aumentare la concentrazione e azzerare gli errori. Squadre imbattibili non ce ne sono in Serie C, ma dobbiamo essere concentrati e determinati. I limiti li abbiamo in avanti, ma stiamo lavorando per individuare alternative in attacco. In porta gioca Stancampiano e nessun ballottaggio è previsto al momento".