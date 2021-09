Catania, Baldini: “Rispetto al Monopoli è cambiata una cosa. Nessuno è inamovibile”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania al termine della sfida contro la Fidelis Andria

Parola a Francesco Baldini. L'allenatore del Catania è stato chiamato ad analizzare - nella canonica conferenza stampa di fine gara - il match che ha visto i suoi trionfare per 2-0 contro la Fidelis Andria. Successo e una prestazione nel complesso positiva da parte della franchigia etnea, riscattatasi dopo la sonora sconfitta per 3-0 subita nella prima giornata del campionato di Serie C-Girone C sul campo del Monopoli. Il tecnico rossoazzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando un deciso cambio di marcia rispetto proprio alla gara d'esordio in Lega Pro.