Catania, Baldini: “Questioni societarie non ci interessano, pensiamo a fare bene”

Francesco Baldini, tecnico del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni presentando la gara di domani contro la Virtus Francavilla, valida per la nona giornata di Serie C

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro la Virtus Francavilla, in programma alle 14:30 e valida per la nona giornata del girone C di Serie C. La compagine siciliana è a caccia della terza vittoria di fila per tornare in zona playoff, mentre i padroni di casa, rivelazione del campionato, si trovano a quota 13 punti in classifica insieme a Palermo, Turris, Monopoli e Taranto.