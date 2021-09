Catania, Baldini: “Punto sulla testa dei ragazzi, dobbiamo far ricredere i tifosi”

Le parole dell'allenatore degli etnei nel pre del posticipo di Serie C contro il Catanzaro

Queste le parole di Francesco Baldini , tecnico del Catania intervenuto prima dell'impegno esterno contro il Catanzaro nel posticipo della quinta giornata di Serie C . Un incontro fondamentale per la compagine etnea, in cerca di un successo che la faccia uscire dalle zone calde della classifica. I rossoazzurri, infatti, occupano la penultima piazza del Girone C, con soli tre punti all'attivo collezionati in questi primi quattro match stagionali.

Serve una scossa immediata, come sottolineato anche dallo stesso Baldini, il quale ha voluto ribadire come in questi impegni e situazioni calcistiche conti molto il fattore mentale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Rai Sport: "Vedo i ragazzi che fanno tutto quello che gli chiedo, mi devo attaccare alle prestazioni e non solo al risultato. E' una squadra completamente nuova ma che lavora durante la settimana in maniera importante. Il giorno che diventeremo squadra potrebbe davvero divertirci, ho buone sensazioni per questa sera. Noi abbiamo un compito importante ed è quello di ricreare l'entusiasmo, non è semplice dopo tutte le vicissitudini. Il tifoso in questo momento è scettico, spetta a noi adesso".