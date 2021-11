Catania, Baldini: “Prestazione buona, dispiace aver perso. Testa al Taranto”

Le parole del tecnico degli etnei al termine della sfida persa in rimonta contro il Foggia

"Il risultato non ci soddisfa perchè abbiamo giocato una partita ordinata tatticamente. Sfida che è stata decisa dagli episodi e oggi i ragazzi in fase di non possesso hanno fatto bene. Sono convinto che tatticamente è stata la nostra una delle migliori partita di questo campionato. C’è rammarico anche per le occasioni sciupate da Sipos ma non è colpevole lui così come Ercolani. Nella ripresa si è sentita la fatica ma pensiamo subito a iniziare la settimana martedì per preparare il match contro il Taranto".